Ученые нашли копию древнего города майя 28.09.2021, 15:10

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иллюстрационное фото

Сенсационную находку раньше считали просто холмами.

Дистанционное зондирование в сочетании с последующими раскопками, проведенными группой американских и гватемальских археологов, привели к сенсационному открытию — естественные, как раньше думали, холмы в непосредственной близости от руин древнего города майя Тикаля на территории современной Гватемалы, оказались скрытой под слоем грунта копией цитадели другого древнего города — Теотиуакана. Результаты исследования опубликованы в журнале Antiquity.

Ученые проводят раскопки руин Тикаля, древнего города майя, с 1950-х годов, и на сегодняшний день он считается одним из наиболее изученных археологических памятников в мире. Однако авторам исследования удалось сделать то, что казалось невозможным — они нашли целый квартал неизвестных ранее строений в непосредственной близости от центра "затерянного города".

Исследователи из Университета Брауна и Техасского университета в Остине вместе со своими гватемальскими коллегами с помощью технологии LIDAR "просветили" близлежащую холмистую территорию и обнаружили под слоем грунта постройки, напоминающие по своей архитектуре сооружения Теотиуакана, самого большого и могущественного города древней Америки, расположенного недалеко от столицы Мексики.

"То, что мы приняли за естественные холмы, на самом деле оказалось сооружением в форме цитадели, вероятного императорского дворца, в Теотиуакане, — приводятся в пресс-релизе Университета Брауна слова руководителя исследования профессора антропологии Стивена Хьюстона (Stephen Houston). — Независимо от того, кто построил эту уменьшенную копию и почему, это без сомнения показывает, что существовал иной уровень взаимодействия между Тикалем и Теотиуаканом, чем считалось ранее".

По словам Хьюстона, Тикаль и Теотиуакан были совершенно разными городами и государствами.

"Тикаль был довольно густонаселенным, но относительно небольшим по размеру, а все королевство вы могли пройти от одного конца до другого за день, может быть, два, в то время как Теотиуакан имел все признаки империи", — объясняет ученый.

Антропологи мало что знают о людях, которые основали Теотиуакан и управляли им, но ясно, что их империя строилась по тому же принципу, что и Римская — они колонизировали земли и формировали бесчисленные общины по всей Центральной Америке, а их влияние простиралось далеко за пределы их столичного центра.

Существуют исторические свидетельства того, что Теотиуакан завоевал Тикаль примерно в 378 году нашей эры и после этого жители двух городов находились в контакте и торговали друг с другом на протяжении веков. Между вторым и шестым веками нашей эры элита майя и писцы жили в Теотиуакане, а по возвращении оттуда привезли в Тикаль элементы культуры и материалы империи, в том числе уникальные погребальные ритуалы, архитектурный стиль из скошенных панелей и зеленый обсидиан. Но последние находки говорят о том, что представители Теотиуакана не просто торговали с Тикалем.

"Архитектурный комплекс, который мы обнаружили, похоже, был построен для людей из Теотиуакана или тех, кто находится под их контролем, — говорит Хьюстон. — Возможно, это было что-то вроде посольского комплекса. Но, когда мы объединяем результаты предыдущих исследований с нашими открытиями, это наводит на мысль о более жестком сценарии оккупации. Это, скорее, указывает на попытку встроить в Тикаль часть

иностранного города".

Раскопки, последовавшие за лидарными исследованиями, подтвердили, что здания были построены из глиняной штукатурки, а не из традиционного известняка майя, и спроектированы как уменьшенные копии зданий, составляющих цитадель Теотиуакана. Скопировано было все, вплоть до замысловатых карнизов и террас и специфической ориентации платформ комплекса на северо-восток на 15,5 градусов.

Недалеко от точной копии цитадели археологи обнаружили останки тела, окруженного аккуратно размещенными сосудами, керамическими фрагментами, костями животных и остриями снарядов. Место было засыпано древесным углем, что свидетельствовало о том, что его подожгли. Ученые отмечают, что эта сцена мало похожа на другие захоронения или жертвоприношения в Тикале, но имеет поразительное сходство с захоронениями воинов, найденными много лет назад в центре Теотиуакана.

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