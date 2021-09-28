Билеты у минчан в маршрутках начали проверять странные люди 7 28.09.2021, 15:19

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Это не контролеры.

Минские налоговики решили проверить маршрутки. Проверки будут устраивать с сегодняшнего дня, 28 сентября, по четверг, 30 сентября, передает «Минск-Новости» со ссылкой на управление оперативных мероприятий инспекции Министерства по налогам и сборам по г. Минску.

Налоговиков будет интересовать наличие билетов у пассажиров — они советуют сохранять их до конца поездки.

«Первая же контрольная закупка на маршруте 1280-ТК «ДС «Уручье-4» — «Малиновка-8» выявила, что из 18 пассажиров 15 ехали без билетов. То есть водитель деньги принял и провел их мимо кассы», — сказали проверяющие.

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