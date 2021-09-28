В Лиде напряженная ситуация с COVID-19 1 28.09.2021, 15:45

3,322

Проблему признают даже местнрые власти.

В Лиде введены дополнительные медицинские посты «красных зон», коечный фонд для пациентов с коронавирусом развернут до 333 мест. До 18 коек увеличена вместимость «ковидной» реанимации. Такую информацию сообщают местные власти.

В Лиде ситуация с коронавирусом напряженная: больница и ПЦР-лаборатория в райцентре работают с большой нагрузкой.

Введены дополнительные медицинские посты «красных зон», коечный фонд для пациентов с коронавирусом развернут до 333 мест. До 18 коек увеличена вместимость «ковидной» реанимации.

Госпитализировать в ЦРБ стали чаще пациентов 30−39 лет, а также врачи говорят, что стало больше тяжелых форм болезни. В тоже время местные медики замечают, что вакцинированные, если и болеют, то не в тяжелой форме. На ИВЛ в районной больнице нет ни одного вакцинированного.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».