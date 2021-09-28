В Лиде напряженная ситуация с COVID-19

В Лиде напряженная ситуация с COVID-191
- 28.09.2021, 15:45
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Проблему признают даже местнрые власти.
В Лиде введены дополнительные медицинские посты «красных зон», коечный фонд для пациентов с коронавирусом развернут до 333 мест. До 18 коек увеличена вместимость «ковидной» реанимации. Такую информацию сообщают местные власти.
В Лиде ситуация с коронавирусом напряженная: больница и ПЦР-лаборатория в райцентре работают с большой нагрузкой.
Введены дополнительные медицинские посты «красных зон», коечный фонд для пациентов с коронавирусом развернут до 333 мест. До 18 коек увеличена вместимость «ковидной» реанимации.
Госпитализировать в ЦРБ стали чаще пациентов 30−39 лет, а также врачи говорят, что стало больше тяжелых форм болезни. В тоже время местные медики замечают, что вакцинированные, если и болеют, то не в тяжелой форме. На ИВЛ в районной больнице нет ни одного вакцинированного.