Финансовая система Афганистана находится на грани коллапса
- 28.09.2021, 15:59
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Афганцы массово снимают деньги с банковских счетов.
Финансовой системе захваченного талибами Афганистана грозит коллапс.
Об этом в интервью BBC сказал Сайед Муса Калим аль-Фалахи, исполнительный директор Исламского банка Афганистана, который из-за захвата Кабула талибами бежал в Дубай (ОАЭ).
По его словам, афганцы массово снимают деньги с банковских счетов.
«Происходит только вывод средств, большинство банков не работают и не предоставляют полный спектр услуг», — рассказал аль-Фалахи.
Он также рассказал, что женщины, которые работают в Исламском банке Афганистана, возвращаются на работу, хотя и были опасения относительно того, смогут ли они продолжать работать.