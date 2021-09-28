Финансовая система Афганистана находится на грани коллапса 28.09.2021, 15:59

1,072

Фото: Reuters

Афганцы массово снимают деньги с банковских счетов.

Финансовой системе захваченного талибами Афганистана грозит коллапс.

Об этом в интервью BBC сказал Сайед Муса Калим аль-Фалахи, исполнительный директор Исламского банка Афганистана, который из-за захвата Кабула талибами бежал в Дубай (ОАЭ).

По его словам, афганцы массово снимают деньги с банковских счетов.

«Происходит только вывод средств, большинство банков не работают и не предоставляют полный спектр услуг», — рассказал аль-Фалахи.

Он также рассказал, что женщины, которые работают в Исламском банке Афганистана, возвращаются на работу, хотя и были опасения относительно того, смогут ли они продолжать работать.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».