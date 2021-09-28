В Англии нашли здание с личными знаками римского императора 28.09.2021, 16:12

Мраморный бюст Септимия Севера из мюнхенской Глиптотеки

При раскопках бани римских легионеров археологи обнаружили там следы пребывания Септимия Севера.

Древнеримскую баню в городе Карлайле (северо-запад Англии) раскопали еще четыре года назад, во время подготовки площадки для строительства нового павильона крикетного клуба в Стэнвике (район Карлайла). Здание оказалось в хорошем состоянии: сохранилась даже штукатурка на стенах, а также полы и система подачи горячего воздуха по шедшим через пол воздуховодам. В таком сохранном помещении сделали множество мелких находок — заколки для волос, фибулы (застежки), монеты, наконечники стрел, пишет Naked science.

Но в этом году археологи нашли там нечто совершенно неожиданное — плитки, помеченные клеймом римского императора Луция Септимия Севера, правившего в 193-211 годах. Вообще, плитки с клеймом были распространены в Римской империи. Их штамповали и легионы, и вспомогательные войска, и многие другие. Как правило, такими «именными» плитками помечали место пребывания — например, воинского соединения.

Но помеченные клеймом IMP плитки, по мнению археологов, сильно отличаются от привычных находок — в том числе по качеству исполнения. Надо отметить, что во времена Рима место, где сейчас расположен Стэнвик, было частью Адрианова вала — гигантского оборонительного сооружения, построенного для защиты от набегов пиктов с севера. В 122 году Британию посетил император Адриан, он велел укрепить северную границу внушительной сплошной стеной от моря до моря, между глубоководными эстуариями реки Солуэй на западе и реки Тайн на востоке.

В результате тяжелого труда трех римских легионов, превратившихся на это время в «стройбаты», через пять лет Северную Англию уже пересекали стена и ров длиной 117 километров. Также была предусмотрена западная фланговая позиция для защиты залива Солуэй и побережья Камберленда — это еще более 48 километров.

Строительство распределяли между отрядами легионеров, каждому по определенному участку, и для скорости вели одновременно в разных местах. На валу построили 16 фортов с проходами в особо важных со стратегической точки зрения местах. У этих проходов размещалась большая часть гарнизона. Один из фортов — Укселодунум — и находился на месте сегодняшнего крикетного клуба Карлайла.

Был ли император Септимий Север в Укселодунуме, однозначно сказать сложно. Но надо отметить, что ранее в одном из зданий форта обнаружили фрагмент плиты из песчаника с надписью, посвященной Юлии Домне, жене императора. Известно, что она сопровождала мужа во время его военного похода в Британию в 208 году. Таким образом, вероятность того, что император посещал самый крупный форт Адрианова вала, довольно высока.

Ученые предполагают, что найденные плитки даже не были привезены свитой Севера — вполне возможно, что их штамповали на месте, в Укселодунуме, так велико их число. Кроме того, на одной из плиток остался отпечаток лапы — скорее всего, небольшого домашнего животного (больше всего след похож на кошачий). Конечно, такое могло случиться, только если питомец прогулялся по еще незастывшему материалу, а бракованное изделие вряд ли бы повезли в другое место.

Надо сказать, что британский поход 62-летнего Севера стал последним в его военной карьере. Ко времени правления императора северная граница римской провинции в Британии формально пролегала не по Адрианову валу, а по валу Антонина, построенному в 142-154 годах. К 208 году он был местами сильно разрушен и не выполнял свою функцию защиты от набегов северных племен. Кроме того, античные источники упоминают некую «стену Севера» — это, безусловно, один из двух вышеупомянутых валов. Но вот какой?

Надо учитывать, что легионы в Британии в тот период были сильно истощены постоянными столкновениями с противником и отсутствием регулярного снабжения. То есть подавление восстаний и отражение набегов на валу Антонина стоили значительно больше, чем приносила северная провинция. Ряд ученых предполагают, что император приказал восстановить вал Антонина и закрепиться на нем. И только его сын Каракалла оставил эту линию обороны и отошел к югу.

Другие историки считают, что Луций Септимий удовлетворился демонстрацией местным племенам силы римского оружия и, добившись некоторых уступок, использовал их как предлог для прекращения военных действий. Стену Антонина оставили, а охраняемая граница переместилась назад, к валу Адриана. Известно, что император достаточно серьезно реконструировал его фортификационные сооружения, и непонятно, зачем ему это понадобилось, если «стена Севера» — расположенный севернее вал Антонина.

Новые находки скорее подтверждают именно вторую версию. Следы плиток личной императорской мастерской, а также кольца и печатки вместе надписью, посвященной жене правителя, указывают на то, что он уделял много внимания именно Адрианову, а не Антонинову валу. Отметим еще что, согласно Notitia Dignitatum (позднеримский документ, содержащий список государственных должностей, перечень воинских подразделений и мест их дислокации), в Укселодунуме несла службу Ала Петриана — кавалерийская часть, прославившаяся своей доблестью в сражениях на полях Германии и Британии.

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