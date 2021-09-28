Адвокат сообщил, что условия в колонии для Виктора Бабарико ухудшили 28.09.2021, 16:19

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Виктор Бабарико

Также за прошлую неделю политзаключенному не передали ни одного письма.

Экс-претенденту на пост президента Беларуси Виктору Бабарико в колонии запретили делать физические упражнения во время официальных перерывов. Об этом сообщает пресс-служба штаба политика со ссылкой на его адвокатов.

Виктору Бабарико запретили делать физические упражнения во время официальных десятиминутных перерывов. Как сообщает его адвокат Евгений Пыльченко условия нахождения политика в колонии ухудшаются. Также за прошлую неделю политзаключенному не передали ни одного письма.

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