Адвокат сообщил, что условия в колонии для Виктора Бабарико ухудшили
- 28.09.2021, 16:19
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Также за прошлую неделю политзаключенному не передали ни одного письма.
Экс-претенденту на пост президента Беларуси Виктору Бабарико в колонии запретили делать физические упражнения во время официальных перерывов. Об этом сообщает пресс-служба штаба политика со ссылкой на его адвокатов.
Виктору Бабарико запретили делать физические упражнения во время официальных десятиминутных перерывов. Как сообщает его адвокат Евгений Пыльченко условия нахождения политика в колонии ухудшаются. Также за прошлую неделю политзаключенному не передали ни одного письма.