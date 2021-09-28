Сербы Боснии и Герцеговины собираются создать свою армию
- 28.09.2021, 16:34
Решение должен принять парламент Республики Сербской.
Сербы выйдут из соглашения о создании единой армии Боснии и Герцеговины и в течение нескольких месяцев создадут собственную, заявил член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик, сообщает РИА «Новости».
По его словам, это соответствует конституции Боснии и Герцеговины, которая организована как объединение двух сильно автономных частей - Республики Сербской и хорватско-мусульманской Федерации.
Решение должен принять парламент Республики Сербской.