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Сербы Боснии и Герцеговины собираются создать свою армию

  • 28.09.2021, 16:34
Сербы Боснии и Герцеговины собираются создать свою армию

Решение должен принять парламент Республики Сербской.

Сербы выйдут из соглашения о создании единой армии Боснии и Герцеговины и в течение нескольких месяцев создадут собственную, заявил член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик, сообщает РИА «Новости».

По его словам, это соответствует конституции Боснии и Герцеговины, которая организована как объединение двух сильно автономных частей - Республики Сербской и хорватско-мусульманской Федерации.

Решение должен принять парламент Республики Сербской.

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