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В чем разница между забастовкой и стачкой?

  • 28.09.2021, 16:46
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В чем разница между забастовкой и стачкой?

Рассказывает один из стачкомовцев «Беларуськалия».

Telegram-канал «Белорусского объединения рабочих» БОР пообщлся с одним из стачкомовцев «Беларуськалия» на тему того, в чем разница между стачкой и забастовкой.

Забастовка - коллективный трудовой спор между работниками и нанимателем по экономическим причинам

Стачка - коллективный трудовой спорт между работниками и нанимателем по политическим мотивам.

Так как организованная преступная группировка забастовку у нас посредством незаконных актов и декретов забрала, у нас cтачка.

Права на стачку обеспечено международными правовыми нормам и актами.

Международное право выше Национального.

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