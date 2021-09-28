В чем разница между забастовкой и стачкой?
- 28.09.2021, 16:46
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Рассказывает один из стачкомовцев «Беларуськалия».
Telegram-канал «Белорусского объединения рабочих» БОР пообщлся с одним из стачкомовцев «Беларуськалия» на тему того, в чем разница между стачкой и забастовкой.
Забастовка - коллективный трудовой спор между работниками и нанимателем по экономическим причинам
Стачка - коллективный трудовой спорт между работниками и нанимателем по политическим мотивам.
Так как организованная преступная группировка забастовку у нас посредством незаконных актов и декретов забрала, у нас cтачка.
Права на стачку обеспечено международными правовыми нормам и актами.
Международное право выше Национального.