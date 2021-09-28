Из Литвы выслали мигранта, которого подозревали в связях с террористами 1 28.09.2021, 16:52

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Ранее задержанных в Польше мигрантов уличили в связях с «Талибаном» и «Исламским государством».

Об этом рассказала глава МВД Литвы Агне Билотайте. По её словам, за ситуацией внимательно следят в Литве и делятся информацией с другими странами, сообщает Delfi.

Ранее задержанных в Польше мигрантов уличили в связях с «Талибаном» и «Исламским государством». Некоторые из них жили в России.

В Литву в этом году через границу с Беларусью попало почти 4,2 тыс. нелегальных мигрантов, преимущественно из Ирака.

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