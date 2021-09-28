В Испании машинисты поездов объявили забастовку 28.09.2021, 17:29

Забастовка призвана заставить национального железнодорожного оператора выполнить взятые на себя обязательства.

Национальный профсоюз железнодорожников Испании Semаf, членами которого являются 85% машинистов в стране, призвал к проведению восьмидневной забастовки 30 сентября, а затем 1, 4, 5, 7, 8, 11 и 12 октября.

Об этом пишет ЦТС.

Забастовка призвана заставить национального железнодорожного оператора Renfe выполнить взятые на себя еще в 2007 году обязательства.

Профсоюз требует от Renfe активизировать найм новых сотрудников, чтобы решить проблему нехватки персонала и восстановить приостановленные маршруты.

По оценкам профсоюзных лидеров, Renfe сейчас нужно по меньшей мере 150 дополнительных машинистов.

Профсоюз заявляет, что в соответствии с условиями соглашения 2016 года Renfe взял на себя обязательство нанять дополнительно 500 машинистов, но пока нанял только 400 человек. Ухудшение условий труда все чаще заставляет машинистов уходить на другую работу, что усугубляет дефицит, вынуждая оператора все больше сокращать географию сервиса.

Отмечается, что в связи с этим компания Maersk уже предупредила своих клиентов о возможных перебоях в железнодорожных перевозках в Испании в ближайшие две недели из-за забастовки машинистов поездов. Компания ожидает, что "железнодорожные контейнерные перевозки будут очень проблематичными в период с 30 сентября по 12 октября".

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