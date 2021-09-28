Как выборы в Германии заставили волноваться Россию 28.09.2021, 17:46

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фото: reuters

C большой долей вероятности будет создано коалиционное правительство с участием «зеленых».

"После выборов в бундестаг Россия рассчитывает на продолжение германо-российских отношений в прежнем ключе. Однако многих политиков беспокоит участие "зеленых" в правительстве", - приводит статью немецкого издания Frankfurter Rundschau inopressa.ru.

"Мы заинтересованы в том, чтобы эти наши отношения продолжались и развивались дальше", сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, ожидая длительного процесса создания коалиции. "Нет никаких признаков того, что после этих выборов Германия будет политизировать свои отношения с Россией", - сказал в разговоре с FR политолог Алексей Мухин. Политика Берлина в отношении России, вероятно, останется прагматичной. И, как это было и при Ангеле Меркель, повестку дня в отношениях с Россией будет определять немецкая экономика".

"Некоторые близкие к Кремлю эксперты по Германии вспоминают сейчас дружественную России "восточную политику" Вилли Брандта и поэтому называют возможного будущего канцлера от СДПГ Олафа Шольца лучшим выбором для России", - передает журналист Штефан Шолль.

"Но настоящего ликования в Москве нет, - отмечает издание. - Сенатор Алексей Пушков, правда, с некоторым злорадством заявил в Telegram, что избиратели не смогли простить Меркель приток беженцев с Ближнего Востока. Но в лице настроенной против мигрантов партии АдГ и "левых" позиции потеряли и две радикальные партии, депутатов которых Кремль особенно любит приглашать в Москву и которые "выступают за нормализацию отношений с нашей страной", как сказал коллега Пушкова Константин Косачев".

"Как и он, многие политологи также отметили тот неприятный, с их точки зрения, факт, что с большой долей вероятности в Германии будет создано коалиционное правительство с участием "зеленых". Эта партия является красной тряпкой для российского истеблишмента уже потому, что она "зеленая". "Зеленые" непредсказуемы, - предостерег государственный телеканал "Россия 1". - Они больше похожи на секту, потому что построены на слепой вере - в данном случае в антропогенный характер глобального потепления".

"Возможно, из числа "зеленых" будет выбран министр иностранных дел, опасается Москва. Самая русофобская партия Германии громко требует возвращения Крыма Украине и новых санкций против Москвы в связи с нарушениями прав человека, говорят в Москве. А кандидат "зеленых" на пост канцлера Анналена Бербок и вовсе хочет помешать открытию недавно достроенного балтийского газопровода "Северный поток-2".

"Посол России в Берлине Сергей Нечаев сказал, что страна готова сотрудничать с любым новым правительством. Но относительно "Северного потока-2" у него есть только одно ожидание: "Заключенные контракты должны выполняться, невзирая на соображения политической конъюнктуры", - передает Frankfurter Rundschau.

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