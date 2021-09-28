В Минске задержан крупный девелопер 6 28.09.2021, 17:49

8,192

ДФР сообщает, что бизнесмен якобы недоплатил налоги.

На этой неделе среди минских девелоперов поползли слухи: задержан один из видных и крупных. Неофициально называлось имя Виталия Синицкого, построившего в Минске множество бизнес- и торговых центров, в том числе «Титан», «Трюм», «Тивали». Вчера Onlíner пытался выяснить подробности этого дела, но в КГК, МВД и офисе девелопера хранили молчание, пишет onliner.by.

Однако сегодня Комитет госконтроля в своем телеграм-канале опубликовал пусть и обезличенное, но вполне попадающее «под описание» сообщение.

«Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и г. Минску установлено, что учредитель и фактический руководитель ООО (владелец нескольких торговых центров в г. Минске) использовал незаконную схему дробления бизнеса с целью уменьшения размера налоговых отчислений. Для этого он организовал распределение выручки, полученной от сдачи помещений в аренду, между 16 аффилированными структурами.

В уставный фонд этих специально созданных фирм было внесено недвижимое имущество, принадлежащее ООО на праве собственности. Впоследствии коммерческие структуры сдавали эти помещения в торговых центрах в аренду как собственные, необоснованно применяя упрощенную систему налогообложения.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан».

Силовики заявили, что речь идет о 10 млн налогов, которые бизнесмен недоплатил в казну.

— Объекты работают в штатном режиме, ни о каком закрытии речи не идет, — сказала журналистам помощница бизнесмена, уточнив, что больше ничего комментировать не будет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».