Ранее неизвестную песню Леннона выставят на аукцион 28.09.2021, 18:30

Джон Леннон

Запись сделали более 50 лет назад.

Редкую запись Джона Леннона и Йоко Оно выставили на аукционе в Копенгагене. Как сообщает ВВС, запись сделали более 50 лет назад четверо датских школьников. На нее попало интервью пары и песня, которую еще никто не слышал.

Оценочная стоимость записи составляет 32-50 тысяч долларов.

Четверо школьников взяли интервью у Леннона и Оно в январе 1970 года. Оно предназначалось для школьной газеты. Школьники упросили учителя отпустить их на встречу и дать с собой кассетный магнитофон. Запись делал Карстен Хоен, а его друг, Джаспер Юргенсен, сделал снимки.

В то время еще продолжалась война во Вьетнаме, за несколько месяцев до интервью Леннон и Оно устроили протест мира со своей кровати. Они провели в ней неделю, призывая к миру во всем мире.

Во время же встречи со школьниками пара исполнила мелодию Radio Peace, которая нигде не звучала ни до, ни после.

«Насколько нам известно, единственное место, где существует эта песня, это наша касета», - заявил Хоен. Спустя несколько месяцев группа The Beatles распалась.

Теперь кассету продают на торгах, которые проведет аукционный дом Bruun Rasmussen. Вместе с ней на торги также выставлена оригинальная газета и 23 фотографии.

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