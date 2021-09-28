Исследование: Только 4% стартапов не видят причин покинуть Беларусь 1 28.09.2021, 19:08

При этом 58% стартапов уже покинули Беларусь.

Только 4% белорусских стартапов не видят причин для переезда, поскольку их все устраивает. При этом 58% стартапов уже покинули Беларусь.

Об этом говорится в исследовании Imaguru, в котором участвовали представители 220 стартапов.

Политический кризис в Беларуси негативно повлиял на работу белорусского бизнеса в целом и подавляющего большинства стартапов — в частности, отмечают эксперты.

В числе главных последствий кризиса стартапы называют релокацию бизнеса, изменение планов и увеличение расходов, ухудшение доступа к внешнему финансированию, угрозы развитию бизнеса, снижение эффективности своей работы.

Четверть всех уехавших стартапов не планируют возвращаться в Беларусь. Остальные главным условием возвращения называют демократические перемены в стране.

При этом 70% стартапов считают, что последствия политического кризиса будут ощутимы и после 2023 года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».