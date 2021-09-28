Белорусские туристы болеют COVID-19 в Турции за свой счет 28.09.2021, 19:21

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Страховая компания «открестилась».

Яна с мужем приобрели тур у минского турагентства на 7 дней в Турцию: с 10 по 17 сентября. На весь период отдыха действовала медицинская страховка. Перед вылетом пара сдала ПЦР-тесты, результаты которых были отрицательными, и ожидала насыщенного позитивными эмоциями отдыха. Но по прилету на курорт супруги почувствовали себя плохо. Молодые люди не знали, что делать, и связались со страховой компанией, пишет «Белсат».

«Мы связались со страховой, они несколько часов решали-согласовывали, после чего посоветовали нам обратиться к медсестре гостиницы, что мы и сделали. Нас отправили в больницу, где взяли тест на COVID-19, измерили температуру и отправили на улицу ждать результата, чтобы мы никого не заражали. Ввиду языкового барьера результата нам так и не сообщили и примерно через час отправили обратно в гостиницу, не дав ни рецептов, ни лекарств», – рассказывает Яна.

Фото: Daniel Carde / Zuma Press / Forum

Пара съездила в аптеку и приобрела лекарства, которые можно было получить без рецепта. Персонал гостиницы изолировал Яну с мужем в отдельном номере и сообщил, что результаты тестов на COVID в семье положительные и что им нужно оставаться в изоляции в номере 14 дней. Тем временем температура ни у Яны, ни у ее мужа не падала – оставалась около 38 градусов. Из лечения им предложили только бесплатные турецкие лекарства от коронавируса.

«Отель за их счет может продержать нас до 15 дней. После этого мы должны сдать тест на «корону», и если результат будет положительный, они могут нас дальше держать на изоляции, а могут отказать, так как истек срок обязательного карантина. Но, с другой стороны, если результат положительный, то нас не выпустят из страны, так как при прохождении границы активируется QR-код, по которому все уполномоченные органы видят, кто мы и откуда: что мы туристы из Беларуси, по какой причине здесь и т.д. В том числе, что у нас коронавирус, что мы на изоляции. Если мы попытаемся приобрести билеты самовольно и покинуть страну – это не будет нарушением, так как мы, якобы, отсидели срок карантина, но нас не выпустят из страны, потому что у нас коронавирус. И в этой ситуации неизвестно что будет.

Мы связались с турагентством и страховой, чтобы понять дальнейшие наши действия. После долгих споров пришли к тому, что турецкая сторона (наш отель) берет на себя расходы по размещению нас на карантин (с 13.09 до 27.09), а медобслуживание и обратные билеты на самолет – за наш счет».

Через несколько дней мужу они стало хуже, и персонал гостиницы вызвал скорую. Пару забрали в больницу, измерили температуру, сделали рентген легких, взяли кровь и поставили капельницу. Стоимость этих процедур покрыла страховка.

«Мы обратились к представителям страховой, директору турагентства и генеральному консулу Беларуси в Турции. Последний сообщил, что нажал на турагентство, и, скорее всего, обратные билеты оплатит именно турфирма. Остальное – за свой счет и в порядке регресса потом пытаться выставлять страховой.

Фото: Bradley Secker / Laif / Forum

Температура у мужа 10 дней держится 39, жаропонижающие и народные методы сбивают ненадолго до 38,5».

Вечером 20 сентября мужчине стало еще хуже. Яна обратилась к страховой компании с вопросом, что делать дальше, а страховая ответила, что действие полиса закончилось, и они больше ничем не могут помочь.

«Страховая нас с горем пополам довела до конца срока действия страховки, то есть до 17.09, а потом они просто открестились от нас. В компании посоветовали «вызвать скорую самостоятельно за свой счет», что мы и сделали. Нас привезли в ту же клинику, оставили в палате, и врач ушел. Как мы потом поняли, он звонил в страховую и ждал подтверждения на осмотр. Мы провели в палате несколько часов. За это время никаких процедур с нами не проводилось, даже не мерили температуры. Уже не было сил ждать, я нашла врача и попросила провести необходимые процедуры за наш счет. Расценки были такие: КТ и осмотр уха – 450 евро, трансфер отель-больница-отель – 50 евро, другие услуги: замер температуры, анализ крови, капельница, выписка рецепта может доходить до 1000 евро. Мы приняли решение не платить, так как, судя по прошлому разу, эти действия ничем не помогают, а заплатить несколько тысяч не было возможности – мы были в больнице без связи, с собой было 500 евро. Врач настаивал, чтобы мы подписали отказ от госпитализации, но мы поссорились и ничего не подписывали. Пришлось заплатить 50 евро, чтобы нас отвезли обратно».

С тех пор супруги лечатся народными средствами: Яна обтирает мужа уксусом, чтобы сбить температуру, и делает чай с лимоном. Также пара приобретает через персонал гостиницы лекарства, продаваемые без рецепта, но особого результата они не дают. А главное, в той ситуации, в которой оказалась семья, никто не объясняет, что делать дальше.

«Ни страховая, ни туроператор не предлагали продлить полис, понимая ситуацию, и мы на данный момент в принципе без помощи, без страховки, без билетов и не имеем права выходить из номера».

Фото: MURAD SEZER / Reuters / Forum

По правилам страхования, пара могла сделать новый полис во время срока действия предыдущего. Но семья была в тяжелом состоянии.

«Мы болели, и сложно было что-то делать, тем более что туроператор и страховая нам не помогали в этом вопросе. И ситуация следующая: если закончился страховой полис – мы онлайн (отдаленно) не можем его продлить ввиду того, что в данный момент происходит страховой случай. Более того, если продлять онлайн, то страховка будет готова только через пять дней. То есть на данный момент мы вообще остались без страховки. Мы оба с «короной» – муж в достаточно тяжелом состоянии, мне немножко легче. Но поскольку обращение за медицинской помощью может здесь стоить тысячи евро, а мы без страховки, вынуждены сидеть в отеле без медикаментов и натираться уксусом, чтобы сбить температуру».

Что делать дальше, Яна не знает и надеется, что до конца срока самоизоляции муж выздоровеет, иначе дальше паре придется лечиться и жить в чужой стране за собственный счет.

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