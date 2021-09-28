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Польские пограничники показали, как мигрантам помогают пересечь границу с территории Беларуси

  • 28.09.2021, 19:43
  • 2,610
Польские пограничники показали, как мигрантам помогают пересечь границу с территории Беларуси

Видеофакт.

Пограничная служба Польши опубликовала видеозапись, сделанную с помощью тепловизора ночью на линии границы с Беларусью.

Ведомство утверждает, что мигрантам незаконно пересечь границу помогают белорусские пограничники. Видео было опубликовано в Twitter пограничной службы Польши.

«Белорусская сторона помогает нелегальным мигрантам преодолевать технический барьер на границе. Офицеры пограничной службы регулярно предоставляют оборудование и инструменты, необходимые для незаконного пересечения границы, — говорится в сообщении.

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