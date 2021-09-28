Польские пограничники показали, как мигрантам помогают пересечь границу с территории Беларуси
- 28.09.2021, 19:43
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Видеофакт.
Пограничная служба Польши опубликовала видеозапись, сделанную с помощью тепловизора ночью на линии границы с Беларусью.
Ведомство утверждает, что мигрантам незаконно пересечь границу помогают белорусские пограничники. Видео было опубликовано в Twitter пограничной службы Польши.
«Белорусская сторона помогает нелегальным мигрантам преодолевать технический барьер на границе. Офицеры пограничной службы регулярно предоставляют оборудование и инструменты, необходимые для незаконного пересечения границы, — говорится в сообщении.