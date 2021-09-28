В Украине предлагают разрешить COVID-вакцинацию с 12 лет 28.09.2021, 20:10

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Прививать будут только препаратом Pfizer.

Группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики рекомендует Минздраву разрешить вакцинацию от коронавируса от 12 лет. Об этом сообщил глава группы экспертов Федор Лапий в интервью медэксперту ЮНИСЕФ Екатерине Булавиновой.

"Вчера мы проголосовали, чтобы рекомендовать Министерству здравоохранения сделать вакцину доступной для всех от 12 лет. Речь идет о вакцине Pfizer", - сказал он.

Данное предложения рассмотрят в эту пятницу.

При этом Лапий уточнил, что такое предложение не означает, что невакцинированных детей не будут пускать в школу.

Также перед началом вакцинации детей будет утвержден ее алгоритм.

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