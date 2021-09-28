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На «Бобруйскагромаше» будут урезать зарплаты

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  • 28.09.2021, 20:53
  • 4,106
На «Бобруйскагромаше» будут урезать зарплаты

Рабочим пора задуматься о стачке.

На «Бобруйскагромаше» будут урезать зарплаты. Связано это якобы со снижением рентабельности так, как сырье и материалы подорожали.

Соответственно, руководство распорядилось снизить себестоимость выпускаемой продукции.

Было решено снизить трудоемкость процесса, а если снизить трудоемкость то, работникам нужно платить меньше.

Вот и решили, если работник работает на «новом» оборудовании, то трудоемкость снижается и платить, такому работнику нужно куда меньше, пишет «Реальная Беларусь».

Новые условия труда вступят в силу с 1.11.2021.

Работники до 31.10.21 должны дать согласие на изменение условий труда, либо отказаться.

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