На «Бобруйскагромаше» будут урезать зарплаты2
- 28.09.2021, 20:53
- 4,106
Рабочим пора задуматься о стачке.
На «Бобруйскагромаше» будут урезать зарплаты. Связано это якобы со снижением рентабельности так, как сырье и материалы подорожали.
Соответственно, руководство распорядилось снизить себестоимость выпускаемой продукции.
Было решено снизить трудоемкость процесса, а если снизить трудоемкость то, работникам нужно платить меньше.
Вот и решили, если работник работает на «новом» оборудовании, то трудоемкость снижается и платить, такому работнику нужно куда меньше, пишет «Реальная Беларусь».
Новые условия труда вступят в силу с 1.11.2021.
Работники до 31.10.21 должны дать согласие на изменение условий труда, либо отказаться.