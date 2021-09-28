Грузия построит «дубайские» острова 1 28.09.2021, 21:09

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В Черном море Грузия создаст искусственные острова для туризма.

Правительство Грузии заявило о строительстве архипелага искусственных островов на Черном море, в городе Батуми. Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава на презентации проекта отметила, что результат будет похож на известные дубайские пальмовые острова, передает ТАСС.

Искусственные острова для развития туризма под названием «Амбасадори айленд» Грузия создаст за счет частных инвестиций. Правительство страны выделило 90 гектаров в поселениях города «Барцхана» и «Тамар» подрядчику «Амбассадори Батуми». Компания потратит на строительство 100 миллионов долларов.

«Я хочу поздравить руководство Аджарии, Батуми и инвестора с такой масштабной, амбициозной, интересной идеей, которая подразумевает создание искусственных островов и полуостровов», — сказала министр.

По словам представителя грузинского правительства, на островах появится несколько гостиниц в совокупности на 500 номеров. Кроме того, на будущем архипелаге планируют возвести развлекательные центры, торговые комплексы и прочие объекты туристической инфраструктуры.

Натия Турнава отметила, что проект сложный с технической точки зрения, поэтому инвестору предстоит провести детальное технико-экономическое исследование с привлечением международных экспертов и соответствующих квалификационных институтов. Она рассчитывает, что на архипелаге появятся рабочие места как минимум для двух тысяч человек.

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