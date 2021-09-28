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На «Нафтане» при запуске установки коксования загорелось дизтопливо

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  • 28.09.2021, 21:37
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На «Нафтане» при запуске установки коксования загорелось дизтопливо

Происходит факельное горение на отметке +3 метра.

На предприятии «Нафтан» в Новополоцке во время запуска установки коксования произошло возгорание дизтоплива, сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси во вторник.

«Сегодня при запуске установки замедленного коксования на территории ОАО «Нафтан» в г. Новополоцке Витебской области произошел выход дизельного топлива с последующим его возгоранием. Происходит факельное горение на отметке +3 метра», - проинформировали в МЧС.

На месте работают подразделения МЧС.

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