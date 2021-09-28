Что за оружие показали в видео КГБ со стрельбой 7 28.09.2021, 22:54

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Минчанин и чекист были застрелены при попытке обыска квартиры.

Пресс-служба белорусского КГБ показала кадры, на которых сотрудники ведомства врываются в квартиру, и один из них получает смертельное ранение выстрелом из ружья. В ответ они открывают огонь из пистолетов и убивают стрелявшего — Андрея Зельцера. Zerkalo.io рассказывает, какое оружие нам удалось разглядеть на кадрах видео.

«Сегодня в во время проведения спецмероприятий по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к «террористической деятельности», в одной из квартир жилого дома по сотрудникам правоохранительных органов был открыт огонь из ружья на поражение. Особо опасный «преступник» в результате смертельно ранил сотрудника Комитета госбезопасности», — говорится в сообщении КГБ.

На кадрах видно, что житель квартиры держит в руках охотничье двуствольное ружье с вертикальным расположением стволов. Судя по всему, это одна из самых популярных моделей гладкоствольного оружия производства Ижевского механического завода — ИЖ-27.

Оружие было разработано в 70-х годах на основе другой знаменитой советской «вертикалки» ИЖ-12. Особенностью ружья, помимо прочего, стала вентилируемая прицельная планка (она отчетливо видна на видео — в верхней части ружья имеются продольные отверстия). Она выпускалась в разных калибрах, включая самый популярный — двенадцатый (диаметр ствола 18,5 мм). Всего выпущено более полутора миллионов штук.

В ответ силовики открыли огонь из пистолетов. Похоже, в руках у сотрудников КГБ не обычные советские «макаровы», оружие выглядит совершенно иначе. У человека слева в руках, видимо, Glock 17 c подствольным фонарем.

Этот австрийский пистолет имеется на вооружении белорусских силовиков различных подразделений с нулевых годов, когда оружейное эмбарго против нашей страны еще не было введено. «Глок» стал первым популярным пистолетом с широким использованием полимеров, он отличается уникально большим ресурсом, высокой точностью и вместительным магазином на 17 патронов 9×19 Parabellum. Во время протестов 2020—2021 годов Glock 17 неоднократно попадал на кадры разгонов.

Также оружие несколько напоминает современный полицейский пистолет Sig Sauer P250 (также под патрон 9×19 мм), сделанный по модульной системе, но о наличии таких у белорусских силовиков ничего не было известно.

Пистолет у бойца справа виден чуть хуже, но, кажется, это тоже не советская модель — не «макаров» и не автоматический «стечкин». Вероятно, это немецко-швейцарский Sig Sauer P226, также одна из лучших моделей в мире. Как и «глок», P226 использует патроны 9×19 мм.

В Беларуси P226 появились, скорее всего, в начале десятых годов — в марте 2012 года в государственных СМИ появлялась информация, что пистолеты Sig Sauer были закуплены на полгода раньше.

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