«Шериф» из Молдовы сенсационно обыграл «Реал Мадрид» в матче группового этапа Лиги чемпионов

«Шериф» из Молдовы сенсационно обыграл «Реал Мадрид» в матче группового этапа Лиги чемпионов2
- 29.09.2021, 8:23
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Для «Шерифа» это второй в истории матч в группе Лиги чемпионов.
Встреча испанского «Реала» и футбольного клуба «Шериф» из Тирасполя (Молдова) завершилась в Мадриде со счетом 1:2, сообщает УЕФА.
WOW. Sheriff stun Real Madrid. #UCL pic.twitter.com/JqIS99G8fV— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 28, 2021
Полузащитник «Шерифа» Джасурбек Яхшибоев открыл счет на 25-й минуте матча группового этапа Лиги чемпионов. Нападающий «Реала» Карим Бензема сравнял счет с пенальти, а на 89-й минуте люксембургский полузащитник «Шерифа» Себастьян Тиль реализовал победный мяч.
Для «Шерифа» это второй в истории матч в группе Лиги чемпионов. В первом матче группы клуб из Молдовы обыграл донецкий «Шахтер» со счетом 2:0. 19 октября «Шериф» встретится с итальянским «Интером» в Милане.