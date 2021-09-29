Белорусы стали получать больше денег из-за границы 1 29.09.2021, 8:52

2,354

Из каких стран приходят переводы?

В апреле-июне увеличились суммы денежных переводов как в Беларусь, так и из нашей страны. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка о денежных переводах через международные системы. Самые крупные суммы в страну пришли из России, США, Израиля.

В статистике Нацбанка учитываются только переводы, сделанные через международные системы денежных переводов Western Union, «Юнистрим», «Золотая корона», Money Gram, Contact, Ria Money Transfer, Сбербанк Онлайн.

Общая сумма денежных переводов, отправленных в первом квартале из Беларуси, составила 59 миллионов 127,1 тысячи долларов. Это на 9,5 миллиона долларов больше, чем в первом квартале.

Переводы, полученные в Беларуси из-за границы, во втором квартале составили 90 миллионов 271,3 тысячи долларов. Эта сумма почти на 4,6 миллиона долларов больше, чем в январе-марте этого года.

Деньги из-за границы белорусы активнее всего получали из России (общая сумма — 25,7 миллиона долларов), США (почти 16 миллионов), Израиля (6,4 миллиона), Германии (4,1 миллиона), Казахстана (3,4 миллиона), Украины (3,2 миллиона), Турции и Италии (по 2,4 миллиона), Польши (1,8 миллиона).

Средняя сумма одного перевода, отправленного из Беларуси во втором квартале, составила 404,21 доллара (в первом квартале — 348,71 доллара). Полученного из-за границы — 308,65 доллара (в январе-марте — 298,86 доллара).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».