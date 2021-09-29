Ученые обнаружили странные изменения в Большом красном пятне Юпитера 29.09.2021, 9:17

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Что происходит на планете?

Используя данные, собранные с космического телескопа Hubble, исследователи в США изучили характер шторма с 2009 по 2020 год и обнаружили увеличение скорости ветра на внешней границе на 8 процентов за это время, сообщает nv.ua.

Это увеличение на чуть менее 2,5 км в час за каждый год, когда проводились измерения — не огромные, но значительные и измеримые только из-за изображений с высоким разрешением, которые может захватывать Hubble.

Большое Красное Пятно представляет собой огромный антициклон в Южной тропической зоне (STrZ) атмосферы Юпитера, который наблюдается уже более 350 лет и исследовался многими наземными и космическими телескопами, а также межпланетными станциями.

«Когда я впервые увидел результаты, я спросил: «Есть ли в этом смысл? Никто раньше этого не видел. Но это то, что может сделать только Hubble. Долголетие Hubble и постоянные наблюдения делают это открытие возможным», — говорит ученый-планетолог Майкл Вонг из Калифорнийского университета в Беркли.

Чтобы прийти к своим выводам, исследователи разработали новый подход к анализу данных, используя программное обеспечение для моделирования, чтобы оценить до десятков тысяч различных векторов ветра (отдельных направлений и скоростей) каждый раз, когда Hubble удавалось сфотографировать Юпитер.

Поскольку цветные облака на краях шторма теперь развивают скорость до 640 километров в час против часовой стрелки, следующий вопрос заключается в том, что вызывает ускорение — и на него нет простого ответа.

Некоторые возможности все же были исключены новым исследованием: ни изменения в сдвиге ветра от окружающей атмосферы, ни изменения температуры на разных высотах не считаются причиной изменения скорости штормов. Пока что первопричина ускользает от экспертов.

«Поскольку у нас нет самолета-истребителя для близкого изучения штормов на Юпитере, мы не можем постоянно измерять ветер на месте», — пояснила Эми Саймон, планетолог из Центра космических полетов имени Годдарда NASA.

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