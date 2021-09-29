«Тот самый «Талибан», который мы помнили» 29.09.2021, 10:32

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Семья афганцев рассказала о своем бегстве в Таджикистан.

Тахмина и Тамими Талош – беженцы из афганской провинции Тахар. Они выехали из страны около пяти месяцев назад. Тогда Тахмина была на девятом месяце беременности, но, несмотря на риски, решила рожать уже в Таджикистане, пишет currenttime.tv.

Сейчас их дочери четыре месяца, Тахмина и Тамими надеются, что ребенок, родившийся в Душанбе, получит таджикское гражданство. "Мы решили поехать беженцами в Таджикистан, чтобы ребенок родился здесь, чтобы была хоть какая-то надежда на будущее, чтобы он получил паспорт в этой стране", – говорит Тахмина.

И у Тахмины, и у Тамими высшее образование. Женщина работала в Тахаре в сфере культуры, была активисткой гражданского общества. Тамими работал в ЦИК Афганистана и международной организации по продвижению демократии. Талибы такого не прощают, говорит Тамими: "Я работал в большой организации, под моим началом было около 60-70 человек. А талибы даже простых работников убивали, отрезали им руки и ноги, терроризировали. Это был тот самый "Талибан", который мы помнили".

Накануне Забиулла Муджахид, официальный представитель Исламского Эмирата Афганистан, сделал пост в твиттере о переброске войск в приграничную с Таджикистаном провинцию Тахар, на родину Тамими и Тахмины. По словам Муджахида, это было сделано якобы в ответ на вмешательство Таджикистана во внутренние дела "Исламского Эмирата" – так Афганистан называют талибы.

Речь идет о заявлении президента Таджикистана Эмомали Рахмона на Генассамблее ООН. В нем президент страны в том числе призвал "Талибан" выполнить собственные обещания о создании инклюзивного правительства.

Угрозу талибов в Таджикистане приняли всерьез, говорит политолог Косим Бекмухаммад. Хотя речь, скорее всего, идет не о десятках тысяч боевиков, а о нескольких сотнях человек, считает эксперт. "Реально я не думаю, что такое большое количество может быть. Это просто угроза в адрес Таджикистана и по большому счету в адрес стран Центральной Азии. Как другие страны воспринимают эту угрозу, это их дело, но мы должны к этому относиться серьезно, мы готовы к этому, и, конечно, при попытке талибов прорваться в Таджикистан "Талибан" получит мощный ответ", – уверен Косим Бекмухаммад.

По словам эксперта, несмотря на попытку заигрывать с талибами со стороны России, Китая и других стран ОДКБ и ШОС, они не смогут проигнорировать нападение "Талибана" на Таджикистан. Талибы, зная это, не станут рисковать.

"Если эти организации при каких-то попытках талибов будут отстраняться, то в глазах мировой общественности они не будут оправдывать свое существование", – говорит Косим Бекмухаммад.

Жесткую позицию Эмомали Рахмона по отношению к талибам в Таджикистане поддерживают практически все. Жители Душанбе уверенно заявляют, что Афганистану нужно помогать, а талибов бояться нечего.

Таджикистанские власти заявляли неоднократно, что не признáют правительство талибов, пока те не выполнят своих обещаний, данных сразу после захвата Кабула.

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