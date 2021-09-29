Почему из белорусских магазинов пропадает сахар? 29.09.2021, 10:40

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Озвучены несколько версий.

По всей Беларуси проблемы с сахаром в магазинах. Это еще не тотальный дефицит: где-то сахар исчезает, появляется и снова исчезает; где-то цены повыше; где-то можно обнаружить пустые полки, а в соседнем магазине сахар на месте.

«Белсат» попытался выяснить, что происходит.

Много где пропадает сахар-песок, хотя рафинад остается в продаже. В Минске со второй половины прошлой недели регулярно можно увидеть в пустые полки там, где был сахар, но в другом магазине рядом сахар на месте. В Борисове бывает, что можно найти только сахар категории «экстра» по 2 рубля 11 копеек за 1 кг, когда цена «стандартного» была 1,78 р. В Быхове обычный сахар уже видели по 2,05 р. В райпо Ивацевичского района сахара привозят немного, он сразу исчезает. Читатель из Мяделя говорит, сахара «нет и не предвидится». В Витебской области продажу сахара ограничили 2 килограммами на человека…

Почти пустая полка, где когда-то был сахар. Речица, Беларусь. 24 сентября 2021 года. Фото: читатель Белсата

Версии высказывались такие:

Возможно, дело в росте цен в мире и в соседней России: выгоднее вывозить сахар за границу, чем продавать в Беларуси по замороженной цене.

Возможно, проблема в плохом урожае: из-за жары свеклу не набрали вовремя достаточную массу и сахарность.

Возможно, беда в пессимистических ожиданиях поставщиков и затягивании поставок, чтобы потом продать сахар подороже.

Возможно, его везти не хотят: цены на топливо выросли, а расценки на перевозку остались прежними.

На Жабинковский сахарный завод доставляют свеклу, из которой потом сделают сахар. Фото: sahar.by

Что говорят на сахарном комбинате?

Высокопоставленный сотрудник одного из сахарных комбинатов говорит «Белсату»: проблем с производством нет, сырья было достаточно. Работает и его завод, и другие. И все машины, приезжающие на комбинат, загружают сахаром, а отгрузка за последний месяц отгрузка выросла за месяц вдвое.

Иллюстративное фото. На Слуцком Сахаро-рафинадном заводе. Фото: sugar.by

«Просто резкий ажиотаж населения, торговля была не готова, – уверяют на сахарном комбинате. – На сахарных комбинатах сахар есть, отгружаем, удлиненные дни отгрузки. Сахара было достаточно, просто резкий всплеск. Накрутили население, что подорожает сахар, и население бросилось покупать.

Торговля может где-то экономить: не хотят посылать автотранспорт, ждут железную дорогу, а вагоны заказываются заранее. Если бы захотели, обеспечили население полностью. Сахар на складах есть, вся проблема в торговле».

Но основная проблема, говорит представитель завода, в тех покупателях, которые вместо килограмма сахара берут десять, так как ждут подорожания и «делают дома склады». По мнению собеседника, всплеск разовый: пройдет еще неделя, и люди увидят, что сахар есть, то спрос спадет.

А что говорят в магазинах?

Представитель одной из крупнейших сетей говорит «Белсату», что даже не слышал нареканий на отсутствие сахара или проблемы с поставками, хотя про пустые полки сообщали в том числе в магазине его сети.

Сахар в стиках. Фото: gsr.by

В другой сети уверяют: рост спроса видят, делают увеличенные заказы. Но для доставки и выкладки товара нужно время. А спрос больше и по сравнению с прошлым месяцем, и по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

«Мы видим, что продаем больше – и заказываем больше, выставляем товар на полке, – говорят в торговой сети. – Спрос вырос в несколько раз. Точные цифры в целом не скажу, но речь может идти о росте в два-три раза в зависимости от конкретного региона, конкретного магазина».

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