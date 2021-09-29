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Рекорд: Польша развернула почти полтысячи нелегалов, прорывавшихся со стороны Беларуси

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  • 29.09.2021, 10:47
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Рекорд: Польша развернула почти полтысячи нелегалов, прорывавшихся со стороны Беларуси
Фото: Getty Images

Ни одного из мигрантов не впустили на территорию страны.

28 сентября польские пограничники зафиксировали рекордное количество попыток нелегального пересечения белорусско-польской границы – 473. Ни одного из мигрантов не впустили на территорию Польши.

Пять человек были задержаны за содействие нелегальному переходу границы – граждане Ирака, Сирии, Украины и Польши, сообщает пограничная служба Польши.

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