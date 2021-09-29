Рекорд: Польша развернула почти полтысячи нелегалов, прорывавшихся со стороны Беларуси

Рекорд: Польша развернула почти полтысячи нелегалов, прорывавшихся со стороны Беларуси1
- 29.09.2021, 10:47
- 5,214
Ни одного из мигрантов не впустили на территорию страны.
28 сентября польские пограничники зафиксировали рекордное количество попыток нелегального пересечения белорусско-польской границы – 473. Ни одного из мигрантов не впустили на территорию Польши.
Пять человек были задержаны за содействие нелегальному переходу границы – граждане Ирака, Сирии, Украины и Польши, сообщает пограничная служба Польши.