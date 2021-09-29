Глава МИД Украины: Мы готовы создать серьезные проблемы для России 2 29.09.2021, 11:52

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Дмитрий Кулеба

фото: pravda.com.ua

Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не «ожидает с моря погоды».

Украина готова создать серьезные проблемы для России и вместе с международными партнерами хочет вынудит ее прекратить войну на Донбассе. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в комментарии "РБК-Украина" 29 сентября.

"Мы не сидим, ожидая с моря погоды. Россия манипулирует, лжет, она цинична. Но другой России нет. Именно такая Россия ведет войну и агрессию против Украины. Поэтому нужно вести переговоры во всех возможных форматах о прекращении войны. Мы активно создаем вместе с партнерами условия, которые вынудят Россию ее прекратить. Даже если для этого нам придется создать для нее серьезные проблемы", – заявил он.

Кулеба также отметил, что украинские власти выступают за переговоры о прекращении войны на Донбассе во всех возможных форматах. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский готов говорить о деоккупации Крыма и Донбасса, а также завершить войну.

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