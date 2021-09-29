ВВС: В Минске КГБшники застрелили IT-менеджера 6 29.09.2021, 12:04

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Андрей Зельцер

Власти заявили, что он убил сотрудника КГБ.

КГБ Беларуси сообщил об убийстве своего сотрудника при попытке провести обыск в квартире жителя Минска. Хозяин квартиры якобы был убит ответным огнем, его жена задержана. По данным СМИ, убитый минчанин - сотрудник крупной IT-компании, сообщает ВВС.

Государственный телеканал ОНТ показал смонтированное видео, снятое с разных ракурсов - из подъезда и из квартиры. На одних кадрах люди в штатском на лестничной клетке требуют от хозяев открыть дверь, угрожая в противном случае взломать ее.

На других кадрах, снятых в комнате, виден мужчина с охотничьим ружьем, а также женщина, снимающая происходящее на мобильный телефон. Кем сделаны эти кадры - неизвестно.

Затем снова идут кадры с лестничной клетки. Люди в штатском бьют в дверь кувалдой, затем вскрывают ее болгаркой и врываются в квартиру. Начинается перестрелка, один из тех, кто ворвался в квартиру, падает, видна кровь.

Жилец квартиры, открывший огонь по оперативникам, был убит в перестрелке. По информации СМИ, это сотрудник американской IT-компании EPAM Systems Андрей Зельцер, проживавший вместе с женой и сыном-школьником в доме 29 по улице Якубовского.

"Его 40-летняя супруга, которая также проводила видеосъемку преступления и содействовала его совершению, задержана по подозрению в соучастии убийства сотрудника КГБ", - заявляет СК.

Где был их сын во время перестрелки, не сообщается.

По данным издания "Медиазона", сейчас задержанная женщина находится в минском СИЗО на улице Окрестина.

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