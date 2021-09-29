СМИ назвали имя застреленного сотрудника белорусского КГБ

СМИ назвали имя застреленного сотрудника белорусского КГБ18
- 29.09.2021, 12:27
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У него был позывной «Нирвана».
Стала известна личность сотрудника КГБ, убитого в Минске 28 сентября. Его зовут Дмитрий Федосюк. 5 июня ему исполнился 31 год. У него был позывной «Нирвана», отмечает «Еврорадио».
Федосюк увлекался боевыми единоборствами, участвовал в гонках Bison Race.
Напомним, вчера во время «отработки адресов» в одной из квартир мужчина оказал сопротивление чекистам. Он выстрелил в одного из них из охотничьего ружья. Силовики в ответ открыли огонь и застрелили мужчину. Раненый сотрудник КГБ умер.
По информации СМИ, убитый житель квартиры — Андрей Зельцер, сотрудник компании EPAM Systems.