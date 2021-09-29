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МАЗ может остановиться из-за серьезного дефицита комплектующих

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  • 29.09.2021, 12:48
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МАЗ может остановиться из-за серьезного дефицита комплектующих
Фото: bymedia

Не подходят даже китайские детали, которые заказали на замену.

Санкции «не работают»? Именно поэтому на Минском автомобильном заводе (МАЗ) дефицит комплектующих. Не подходят даже китайские детали, которые заказали на замену, сообщает «Белсат».

«Нет комплектующих из Китая, работников заставляют работать за копейки. Те детали, что подходят, приходится дорабатывать. Не хватает высококвалифицированных сотрудников. До октября необходимо набрать еще одну смену», — рассказали телеканалу сотрудники МАЗа.

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