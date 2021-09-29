Госдеп США: Россия сорвала совещание ОБСЕ в Варшаве 8 29.09.2021, 12:55

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Российское правительство заблокировало встречу.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия сорвала ежегодное совещание ОБСЕ по вопросам человеческого измерения. Об этом сообщает Госдепартамент США.

"Вчера в польской Варшаве должна была открыться ведущая конференция по правам человека в регионе Европа-Евразия.

К сожалению, заседание ОБСЕ по вопросам реализации человеческого измерения 2021 (HDIM) не собралось из-за решения правительства России заблокировать встречу.

Мы глубоко сожалеем из-за этой попытки российского правительства заблокировать проверку ухудшение состояния прав человека (в РФ — ред.)".

Соединенные Штаты все еще ожидают, что ОБСЕ и ее государства-участники проведут ежегодные заседания HDIM, предусмотренные законом.

Мы будем продолжать призывать Россию выполнять свои обязательства, включающие обеспечение защиты основных свобод и позволяющие гражданам привлекать свои правительства к ответственности, в том числе путем свободных и честных выборов.

Мы будем продолжать делать все возможное, чтобы сосредоточить весь спектр проблем, связанных с правами человека, во всем регионе ОБСЕ, и мы будем работать с союзниками и партнерами, чтобы отстаивать принцип всеобъемлющего ежегодного обзора человеческого измерения при участии гражданского общества", — говорится в заявлении госсекретаря США.

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