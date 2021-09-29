В Польше зафиксирован самый большой скачок заражений коронавирусом с мая 1 29.09.2021, 13:13

2,806

Фото: agencja gazeta

Представитель Минздрава заявил о возможном усилении карантинных ограничений.

В Польше за вторник, 28 сентября зарегистрировали более 1200 заражений коронавирусом, что является наибольшим показателем с конца мая 2021 года.

Об этом сообщает PAP.

Представитель министерства здравоохранения Войцех Андрусевич сообщил, что за минувшие сутки зарегистрировали 1234 новых больных.

Наибольшее количество заражений (220) приходится на Люблинское воеводство. По словам спикера, там заняты уже более 50% мест в больницах для ковидных больных, а второе по загруженности больниц - Подкарпатское воеводство.

Андрусевич отметил, что если ситуация с заболеваемостью начнет стремительно ухудшаться, возможно усиление карантинных ограничений.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».