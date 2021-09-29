Белорусская Жанна Д’Арк 29.09.2021, 13:24

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Как сражалась за вольность Отчизны Эмилия Плятер.

Девушка со знаменем в руках, ведущая на смертный бой вооруженных повстанцев. Свинцовый ливень и вражеские пушки не страшны ей, потому что смерть не властна над вечностью. А имя Эмилии Плятер, вольнолюбивой литвинки, давно стало символом подвига во имя Отчизны. Оно вдохновляло патриотов Польши и Литвы на бой во имя правды и свободы, пишет «Литвин».

Литва и Польша увековечили память о ней, изобразив портрет на купюрах своей валюты. Биологами назван сорт удивительного цветка клематиса ее именем.Ее называют «белорусской Жанной Д’Арк», «польской Девой» и «литвинкой Плятер». В 2018 году исполнилось 212 лет со дня рождения графини Эмилии Броель – Плятер.

Появилась на свет Эмилия Плятер в 1806 году в Вильно. Отец Франтишек Ксаверий Плятер и мать Анна Моль жили не очень дружно, поэтому дочь с матерью поселяются в одном из собственных имений Витебской губернии Ликсну Динабургского уезда( на данный момент территория Латвии).

Огромная библиотека, имеющаяся в имении, оказала большое влияние на мировоззрение девочки, она много времени проводила за чтением книг. Математика и история стали ее любимыми науками, а француженка Жанна Д’Арк и литвин Тадеуш Костюшко – кумирами, вдохновлявшими на славные дела.

Повзрослевшая Эмилия увлекается фольклором, она собирает и поет белорусские песни и немного сочиняет сама. Ей нравится исполнять белорусские танцы простых людей в частности «Лепятуха» и получалось у нее это великолепно. А еще, вспоминали современники, девушка умела так вдохновенно и печально голосить, как это делалось то у деревенского простого люда, когда литвины оплакивали усопших близких.

Польские, белорусские и литовские патриоты негодовали по поводу царских порядков в Речи Посполитой, их возмущало коронование царя Николая I в качестве короля Польши. Неспокойным и грозным был 1830 год в польских и литвинских землях. Никто не хотел мириться с произволом и деспотией, пришедшими вместе с царскими полками с Востока.

Мечта патриотов о возрождении своей родины и ее границ 1772 года снова канула в лету к 1830 году. А между тем французы поднялись на баррикады, протестуя против абсолютной монархии. Их пример вдохновил и народы былого Речи Посполитой.

29 ноября в Варшаве вспыхивает волнение. Узнав о начале повстанческого выступления, Эмилия наносит визиты близким, знакомым и родственникам, призывая неравнодушных людей, к подготовке к восстанию в Литве и Беларуси. Кузены помогают ей в разработке дерзкого плана. Девушка всерьез предлагала захватить Динабургскую крепость. Планы не осуществились, но Эмилия была признана лидером и посвящена в рыцари – Девы с соблюдением всех старинных обрядов.

В местечке Дусяты 29 марта 1831 она вновь выступает с призывом к людям подниматься и бороться с врагами веры и Родины. За очень короткое время, благодаря единомышленникам ею был собран отряд в несколько сот человек: стрелки, пешие и конные, косинеры. Храбрую девушку патриоты боготворили, называли «стягом освободительного движения». Она вела их в бой с воодушевлением.

Эмилия действовала решительно. Сначала ее отряд проводит нападение и уничтожает почтовую станцию, а с ней и небольшой отряд царских солдат. Спустя некоторое время повстанцы литвинской Жанны Д’Арк соединяется с вооруженными силами генерала Ширмана и захватывает Езеросы.

Боевая слава Эмилии складывается не только из ее отваги. Лихая наездница, замечательный стрелок и фехтовальщица – вот краткий перечень ее военных навыков. Она была мужественным, честным, добрым, искренним в своей вере человеком. Тем и снискала любовь и уважение не только в среде военных, но и среди простого люда.

Эмилия была простой, открытой, приветливой, но то, что она не простолюдинка, а происходит из знати, скрыть было невозможно. С ней обходились очень тактично, деликатно и вежливо. Она стала примером, воодушевляющим других женщин по всей Европе на борьбу против деспотизма, а в Польше и Литве против царя и его палачей.

Эмилия увлекала за собой в бой повстанцев, изумляя врагов храбростью.

После соединения повстанческих войск и польской армии генерала Хлоповского девушке было предложено принять командование 1-й ротой в 25 линейном полку, присвоен чин капитана. Явление для того времени небывалое для женщин.

В Ковно в ее честь был дан бал. Но едва отгремели звуки оркестра, как Эмилии вновь пришлось вести своих солдат в атаку. 19 июня 1831 года под Вильно отважные повстанцы потерпели поражение, понесли большие потери. В бою под Шавлями происходит перелом, смелости и мужества Плятер и военных навыков повстанцев уже недостает для побед. На военном совете повстанцев было предложено разделить армию на три части и продвигаться в разных направлениях.

Лучше смерть, чем бесчестие

Эмилия узнав об этом, предпочитает не выполнять приказ, а отступать в Пруссию. «Лучше погибнуть с честью, чем закончить таким позором!» - вот ее слова. Направляясь в Варшаву, с целью объединится и продолжить борьбу с еще воюющими подразделениями, она заболела. Голодная и холодная военная жизнь подорвали здоровье девушки-капитана.

Вначале ее приютили в доме крестьян, затем больную и ослабленную приняли в своем доме Обламовичи. Под видом учительницы она будет жить у них до своей кончины. Известно, что окончательно сломила ее весть о том, что Варшава взята царскими войсками и восстание подавлено. На 25-м году своей жизни 23 октября 1831 года Эмилия покинула этот мир. Адам Мицкевич, познакомившись с историей литвинской Жанны Д’Арк, пишет стихотворение «Смерть полковника», которое прославляло шляхту из Вильно в Европе.

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