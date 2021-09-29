закрыть
29 сентября 2021, среда, 14:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Лава из вулкана на Канарах достигла океана и может увеличить площадь острова

  • 29.09.2021, 13:43
  • 1,114
Лава из вулкана на Канарах достигла океана и может увеличить площадь острова

В месте впадения в океан начала формироваться своеобразная пирамида.

Поток лавы с вулкана Кумбре-Вьеха на острове Ла-Пальма, который извергается уже 10 дней, достиг океана, вызывая большие клубы дыма.

Об этом сообщает El Pais.

Лава достигла побережья и начала впадать в океан около 23:00 28 сентября. Контакт раскаленной массы с водой привел к выделению густого белого и черного дыма.

Из соображений безопасности в эту зону запретили подходить с суши и с моря в радиусе двух морских миль.

Со временем застывающая лава начала формировать в месте впадения в океан своеобразную пирамиду. Ученые говорят, что со временем это может привести к фактическому увеличению площади острова.

Один из телеканалов запустил прямую трансляцию, где можно в реальном времени наблюдать место впадения потока лавы в океан.

Между тем руководитель правительства Канарских островов Ангел Виктор Торрес заявил, что в результате извержения Канары потеряют примерно треть урожая бананов, от которого сильно зависит местная экономика.

Напомним, извержение Кумбре-Вьеха началось в воскресенье 19 сентября. Перед тем фиксировали тысячи мелких землетрясений, которые свидетельствовали о его приближении. В минувшие выходные активизация извержения привела к новой волне эвакуации и остановке работы местного аэропорта.

В понедельник 27 сентября вулкан затих на несколько часов, но после этой паузы снова начал извергаться. Поток лавы уничтожил около 600 домов, эвакуировали в общей сложности около 600 человек.

Во вторник правительство Испании объявило остров Пальма зоной стихийного бедствия, запускает юридические механизмы для оказания помощи.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Шпионские секреты Цал Дир Бие
Шпионские секреты Цал Дир Бие Владимир Халип
Первое правило забастовочного клуба
Первое правило забастовочного клуба Артем Черников
Винтикам и шпунтикам
Винтикам и шпунтикам Ирина Халип
Забастовка, переговоры и дети
Забастовка, переговоры и дети Андрей Санников