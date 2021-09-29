«В один день с трудящимися остановите работу»: Денис Гутковский обратился к предпринимателям 2 29.09.2021, 13:51

денис гутковский

Мы можем консолидировать наши силы в один мощный кулак.

Известный белорусский фитнес-тренер Денис Гутковский, который бастовал более двух месяцев, обратился к предпринимателям.

Текст его обращения опубликовал телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР):

— Родные мои, беларусы, добрый день!

Если, конечно, можно называть добрыми дни до нашей победы.

Друзья мои, сегодня хочу обратиться к каждому из вас, к каждому в ком еще горит дух и огонь протеста. А в частности сегодня я обращаюсь к частным предпринимателям.

Друзья мои, бизнесмены, вы каждый день совершаете подвиг. Ведь вести свой бизнес в Беларуси — это воистину подвиг. Это борьба с бюракратической волокитой, каждодневными нововведениями и проверки по поводу и без. Вы, как никто другой знаете, что такое бороться за свое детище в Беларуси.

Друзья мои, кто сказал, что проигран бой? Кто сказал, что проиграна битва и кто сказал, что проигран протест? Как можно проиграть то, что внутри нас? В наших сердцах и в наших умах? Мы можем победить и мы обязаны победить.

Рабочие готовятся к историческому событию в истории Беларуси. Рабочие готовятся остановить все предприятия до того дня, пока каждый из нас не станет свободным, пока не выйдут из тюрем те политические заключенные, которые содержатся там, в страшных бесчеловечных условиях без еды, без воды, без медицинской помощи и самое главное — без надежды. И до той поры, пока они не выйдут на свободу, мы не имеем права остановиться.

Друзья мои, рабочие готовятся к стачке. Они запасаются продуктами, создают, подготавливают материальную базу и забастовочные кассы на местах. Чем же можем помочь им мы? Чем можете помочь им вы, предприниматели? Ведь в прошлом году вы уже показали свою человечность и солидарность.

Родные мои, помочь стачке можно, не закрывая свою организацию, а лишь всем коллективом, дружно уйти в отпуск. Да, к этому дню тоже можно подготовиться. Проведите на местах небольшие ревизии, посмотрите сколько вы имеете ресурса и на какое время вы можете улететь. И в один день с трудящимися остановите работу. Все вместе, объединившись, мы можем консолидировать наши силы в один мощный кулак, который сожмется на горле у синепалого диктатора.

Мы можем победить и мы победим, родные.

Стачке быть!

Жыве Беларусь!

Жыве вечна!

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