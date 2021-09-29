ЕС ужесточит правила въезда для лукашенковских чиновников

ЕС ужесточит правила въезда для лукашенковских чиновников1
- 29.09.2021, 13:59
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Решение является ответом на попытки организовать нелегальную миграцию.
ЕС предложил частично заморозить соглашение об упрощении визового режима с Беларусью. Ограничения коснуться белорусских чиновников.
— Это ограничение не коснется простых граждан, а только правительственных чиновников и обладателей дипломатических паспортов Беларуси, — приводит zerkalo.io слова замглавы Еврокомиссии по продвижению европейского образа жизни Маргаритис Схинас.
Решение «является ответом на попытки белорусского режима дестабилизировать ЕС и его страны путем инструментализации нелегальной миграции» в заявлении еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон.