ЕС ужесточит правила въезда для лукашенковских чиновников 1 29.09.2021, 13:59

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Решение является ответом на попытки организовать нелегальную миграцию.

ЕС предложил частично заморозить соглашение об упрощении визового режима с Беларусью. Ограничения коснуться белорусских чиновников.

— Это ограничение не коснется простых граждан, а только правительственных чиновников и обладателей дипломатических паспортов Беларуси, — приводит zerkalo.io слова замглавы Еврокомиссии по продвижению европейского образа жизни Маргаритис Схинас.

Решение «является ответом на попытки белорусского режима дестабилизировать ЕС и его страны путем инструментализации нелегальной миграции» в заявлении еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон.

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