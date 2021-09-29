Ученые воссоздали лица древнеегипетских мумий возрастом более 2000 лет 29.09.2021, 14:37

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В этом помогли современные технологии.

Исследователи из американской компании Parabon NanoLabs воссоздали лица трех древнеегипетских мумий. Сделать это удалось при помощи ДНК, которую несколько лет назад секвенировали и изучили археологи из Института науки истории человечества Макса Планка в Германии, сообщается в пресс-релизе. Результаты работы представили на 32-м Международном симпозиуме по идентификации человека, прошедшем в середине сентябре в Орландо, пишет Naked science.

Мумии обнаружили в деревне Абусир эль-Мелек, располагающейся в 11 километрах от Каира. Западнее находится некрополь, который использовали от додинастического до ранневизантийского периода. Во время раскопок в конце XIX века археологи нашли там храмы, возведенные в честь бога солнца.

фото: Parabon NanoLabs

Как показала 3D-реконструкция, мумии принадлежат трем 25-летним мужчинам: образец JK2134 датировали 776-569 годами до нашей эры, JK2888 — 97-22 годами до нашей эры, JK2911 — 769-560 годами до нашей эры. То есть умерли они от 2023 до 2797 лет назад. Модели создали путем судебно-медицинского фенотипирования ДНК: генетический анализ помог понять, какой была внешность усопших.

По словам исследователей, молодые люди не походили на нынешнее население Египта. «Наши результаты согласуются с выводами немецких ученых о том, что древние египтяне имели больше связей с жителями Ближнего Востока и европейцами, чем с современными египтянами», — добавили в Parabon NanoLabs.

фото: Parabon NanoLabs

Зачастую работа с древней дезоксирибонуклеиновой кислотой осложнена тем, что фрагменты сильно деградированы в силу времени и смешаны с ДНК бактерий. «Из-за этих двух факторов количество человеческой ДНК, доступной для секвенирования, может быть крайне небольшим», — рассказала в комментарии для портала Live Science Эллен Грейтак, директор по биоинформатике в Parabon. Но так как подавляющее большинство ДНК общее для людей, чтобы воссоздать внешность человека, весь геном не требуется. Нужно лишь изучить различия в последовательности ДНК размером в один нуклеотид, хотя порой анализировать полиморфизм единичного нуклеотида приходится на основе соседнего.

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