Соседка Андрея Зельцера рассказала, что происходило в день штурма квартиры 6 29.09.2021, 14:55

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Жена программиста едва успела вернуться после того, как отвела ребенка в школу.

Женщина, знакомая с семьей убитого вчера сотрудником КГБ Андрея Зельцера, анонимно рассказала «Белсату» о том, что произошло в день штурма квартиры силовиками:

«Утром соседи видели как Маша (жена Андрея Зельцера – прим. «Белсата») повела сына в школу, а как вернулась, то началось. Видели троих человек возле подъезда – обратили внимание, так как возле этого подъезда обычно никто не собирается. Но окна Марии и Андрея не выходят в сторону подъезда, они не могли видеть. Около часа дня соседи писали, что слышны крики и шум. Потом они услышали крики и выстрелы.

Я не поверила про выстрелы, думала, от страха показалось. Кого-то выносили, внизу стояла скорая. Через полчаса буквально бус с людьми уехал и приехали другие. Слышали, как по подъезду ходили, а в окно видели, что в подъезд никого не пускают. После того что случилось, говорят, их кот сбежал куда-то.

К Маше с Андреем дальше порога не заходила. Обычная семья, сын-школьник и кот. Андрей айтишник –тихий, приятный и спокойный. Маша разговорчивая. Курсы тестеровщиков закончила и английский учила. Она немного старше его была. Они были недовольны ситуацией в стране, но говорили, что на акции не ходили из-за ребенка. Боялись, что их задержат, а что же с ним будет. Но Маша рассказывала, что они воду подвозили, волонтерили».

28 сентября сотрудники органов государственной безопасности проводили «специальные мероприятия». Андрей Зельцер, сотрудник «EPAM Systems», был убит. Также на месте трагедии погиб сотрудник КГБ, вероятно речь идет о Дмитрии Федосюке. Происшествие случилось по адресу Якубовского, 29 в Минске.

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