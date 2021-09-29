Главный редактор «Комсомолки»: У российских СМИ давно возникают проблемы в Беларуси 2 29.09.2021, 15:02

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Владимир Сунгоркин

Фото: kp.by

Владимир Сунгоркин считает, что его издание добросовестно» освещает положение дел в стране.

Главный редактор российской «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин прокомментировал блокировку белорусской версии. Он сообщил РБК, что у российских СМИ давно возникают сложности в Беларуси.

«В Беларуси уже больше года запрещают распространять, печатать «Комсомольскую правду». Считают, что мы неправильно освещаем события в Беларуси, уверены, что нельзя так писать о Беларуси, как это делаем мы», — рассказал Сунгоркин.

Сам он считает, что издание «вполне добросовестно» освещает положение дел в стране.

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