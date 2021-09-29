В Швеции отменили все жесткие карантинные ограничения 29.09.2021, 15:03

Посещение массовых мероприятий и спортивных соревнований возможно без справки о результатах теста.

В Швеции с сегодняшнего дня отменяют практически все меры, введенные из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Теперь без ограничений можно посещать кафе и рестораны, а также общественные мероприятия, пишет «Зеркало недели. Украина».

Отменяется правило соблюдения дистанции между столиками в общественных заведениях и ограничение на количество посетителей в барах и ресторанах. Ранее группам в заведениях необходимо было соблюдать друг от друга дистанцию не менее метра и находиться группой не более восьми человек.

Отменили правила на посещение мероприятий, в том числе концертов и крупных спортивных мероприятий. Теперь для прохода на мероприятие не требуется предоставить отрицательный результат теста на коронавирус или доказательство о вакцинации от COVID-19.

Отменены рекомендации на работу из дома, которые действовали с весны 2020 года. Со среды работникам рекомендуют возвращаться на свои рабочие места. В случае, если у работника есть симптомы, ему по-прежнему следует работать из дома и сдать тест на COVID-19.

Больше не действуют рекомендации избегать скоплений людей и проводить встречи на улице, а не в помещениях.

Лица, не прошедшие вакцинацию от коронавируса, должны соблюдать социальную дистанцию с людьми не из близкого круга общения и избегать контактов с лицами в группе риска, а также людьми старше 70 лет. Остается в силе рекомендация находиться дома, сдавать тесты на коронавирус и избегать контактов в случае проявления симптомов COVID-19.

В Швеции с начала пандемии COVID-19 выявили более 1,15 млн заражений, 14,8 тысяч инфицированных скончались.

Сегодня шведское агентство общественного здравоохранения объявило, что третья доза вакцины против Covid-19 будет предложена всем людям старше 80 лет и некоторым другим уязвимым группам.

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