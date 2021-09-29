Российская промышленность скатилась в застой 29.09.2021, 15:46

Цифры отражают лишь глубину ямы, в которую экономика свалилась в 2020 году.

В то время как российские чиновники бравируют полным восстановлением экономики после кризиса, а президент Владимир Путина заявляет, что Россия преодолела пандемию лучше, чем западные страны, российская промышленность возвращается в привычное состояние застоя, пишет finanz.ru.

Хотя в годовом выражении темпы роста производства составили внушительные 7,2% в июле и 4,7% в августе, эти цифры отражают лишь глубину ямы, в которую экономика свалилась в 2020 году.

Если же сравнивать показатели выпуска месяц к месяцу, то начиная с февраля производство в России практически не растет, следует из данных Центра развития НИУ ВШЭ.

Так, 7 последних месяцев объемы выпуска на промышленных предприятиях увеличились на ничтожные 0,2% с корректировкой на сезонность.Причем этот скромный результат был полностью обеспечен сырьевым сектором: добыча угля выросла на 3%, а нефти и газа - на 8,5% на фоне смягчения условий сделки ОПЕК+ и роста спроса на энергоносители в Европе.

Уже более полугода промышленность балансирует на грани рецессии: в январе производство выросло на 0,7% относительно декабря, в феврале - просело на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, а в марте - на 0,05%.

Апрель принес рост на 0,4% относительно марта, который был полностью нивелирован в мае и июне, когда спад составил по 0,2%. В июле снова статистика увидела рост на 0,8% месяц к месяцу, за которым последовал спад в августе - на 0,3%.

Без учета добычи полезных ископаемых ситуация выглядит еще менее радужно: рост на 1,2% в январе (относительно декабря) был полностью «уничтожен» в феврале спадом на 1,8%.

Март и апрель закончились стагнацией (рост на 0,07% и спад 0,1% соответсвенно), которая обернулась заметным падением в мае и июне - на 0,7% и 0,8% месяц к месяцу.

Резкий рост в июле - на 2,6% относительно июня - оказался кратковременным, и август промышленность завершила в минусе на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем.

Накопленным итогом за февраль-август обрабатывающий сектор просел на 1,2%.

«Спад интенсивности за рассматриваемый период имел место в производстве потребительских товаров (пищевых продуктов, текстильных изделий, одежды, кожи и изделий из кожи, лекарственных изделий), так и в производстве почти всех видов производств машиностроительного профиля», - отмечают эксперты ВШЭ.

Основная причина практически полного отсутствия роста в течение 2021 года, по их мнению, - это «не сформировавшиеся условия для увеличения спроса на отечественную продукцию», - полачают в «вышке».

Добыча сырья, вероятно, продолжит оставаться главным драйвером промышленного производства на фоне дефицита природного газа в ЕС и с учетом дальнейшего ослабления ограничений по добыче нефти в рамках ОПЕК+, считает аналитик Промсвязьбанка Денис Попов.

В целом же по сектору темпы роста до конца года останутся околнулевыми, прогнозируют аналитики Райффайзенбанка.

Чтобы взбодрить обрабатывающий сектор, нужны вливания из федерального бюджета. Но государственную казну накануне выборов переориентировали на выплаты населению. Улучшить ситуацию могут дополнительные расходы на 900 млрд российских рублей, который Минфин планирует провести в этом году из средства в бюджета 2022-24 гг, хотя эффект будет скорее отложенным, полагают в Райффайзенбанке.

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