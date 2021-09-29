Ученые показали, как мог развиваться человеческий язык 29.09.2021, 15:54

И в этом им помогли орангутанги.

Происхождение языка — одна из важнейших вех не только в становлении человека как вида, но и в эволюции жизни на Земле. Тем не менее она до сих пор остается одной из нерешенных научных загадок, пишет Naked science.

Около 20 лет назад математики из Гарвардского университета предсказали, что первые слова (то есть связанные звуки) и грамматика могли возникнуть как реакция на ошибки и потерю информации у предшественника языка при передаче его на большие расстояния. Но эмпирических доказательств этого нет.

Призывные сигналы орангутанов считаются наиболее близкими к предшественникам человеческого языка. Ученые из университетов Уорикского, Ливерпульского (Великобритания), Туринского (Италия) и Южного Иллинойса (США) изучили аудиозаписи криков орангутанов.

Сигналы записали в их естественной среде обитания — в тропическом лесу Индонезии — с расстояния в 25, 50, 75 и 100 метров от животных. Исследователи проанализировали качество и содержание звуков. Свои выводы они опубликовали в журнале Biology Letters.

При этом ученые выбирали четкие гласные и согласные звуки, проигрывали их и перезаписывали снова на указанных расстояниях в условиях все того же тропического леса. Целью было узнать, меняется ли в зависимости от этих факторов содержащаяся в них информация.

Авторы обнаружили, что хотя качество сигналов могло ухудшаться, содержание оставалось неизменным даже на большом расстоянии. По мнению исследователей, это ставит под сомнение общепринятую теорию развития языка.

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