Автор официального сайта НХЛ: Шарангович заработал репутацию расцветающего снайпера 29.09.2021, 16:09

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Егор Шарангович

Теперь он заработал место в первом звене.

Автор официального сайта НХЛ Павел Стрижевский оценил развитие белорусского нападающего «Нью-Джерси» Егора Шаранговича.

«Прошлый сезон у Егора Шаранговича получился во всех смыслах более насыщенным, чем у подавляющего большинства коллег. Начинал он его в минском «Динамо» (КХЛ запустила свой чемпионат на четыре месяца раньше НХЛ), и в 34 матчах успел наколотить 17 голов. Поразительный рывок для форварда, который за два предыдущих года, выступая в АХЛ за «Бингемтон Девилз», в 125 матчах забросил всего 19 шайб.

Большая заслуга в этом скачке принадлежит Крэйгу Вудкрофту – канадскому тренеру минчан, которого недавно назначили и на пост главного тренера сборной Беларуси, и его помощнику Михаилу Грабовскому.

Шарангович не просто пробился в основу через тренировочный лагерь – он заработал место в первом звене с Джеком Хьюзом. Нет смысла отрицать, что это существенно повлияло и на его результативность, и на развитие в целом.

Получалось у Шаранговича не все и не сразу. После эффектного дебюта с тем самым голом «Бостону» в овертайме, свой следующий гол Егор забил лишь через месяц. В течение зимы для него не было редкостью провести на льду всего 8-10 минут за матч.

Окончательно заработать доверие Линди Раффа ему удалось лишь в марте, с которого и начался его наиболее удачный отрезок. В заключительных 14 матчах чемпионата Егор набрал 13 (7+6) очков, играя по 18 минут за матч и реализуя невероятные 23,3% бросков в створ.

Поскольку летом у Шаранговича закончился контракт новичка, «Девилз» с радостью инвестировали $4 млн в то, чтобы сохранить свою восходящую звезду на два следующих года. В АХЛ Егор заработал репутацию ответственного оборонительного форварда, в Минске – труженика, готового учиться и расти, в «Нью-Джерси» – расцветающего снайпера», – приводит слова Стрижевского «БХ».

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