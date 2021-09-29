США с декабря введут безвиз для граждан Хорватии 29.09.2021, 16:22

Загреб стал 40-й страной-участницей безвизовой программы (Visa Waiver Program).

Соединенные Штаты включили Хорватию в свою безвизовую программу, которая позволяет гражданам Хорватии находиться в США без визы до 90 дней.

Как сообщает "Европейская правда", об этом 28 сентября заявил министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас.

"Сегодняшнее включение Хорватии как нового участника безвизовой программы - это важное признание общих экономических и интересов безопасности наших стран", - отметил Майоркас.

Отмечается, что не позднее 1 декабря 2021 года должна быть обновлена Электронная система разрешения на путешествия (ESTA) и после этого граждане Хорватии смогут подавать заявки на визит в страну с туристической целью или по делам продолжительностью до 90 дней, не получая для этого визу, сообщает посольство США в Хорватии.

Хорватия стала 40-й страной-участницей безвизовой программы (Visa Waiver Program). Для присоединения к ней страна должна соответствовать ряду критериев контртеррористической безопасности, защиты документов и управления границами. Среди требований - показатель отказа в выдаче виз США гражданам (не связанных с иммиграцией) меньше 3%, выдача хорошо защищенных документов и тесное сотрудничество с правоохранительными и контртеррористическими структурами США.

Госсекретарь США Энтони Блинкен официально выдвинул Хорватию в программу VWP в начале августа, а посольство США в феврале заявлял, что Хорватия выполнила требование по уровню отказов в выдаче виз ниже 3%.

После присоединения Хорватии к программе безвизового режима граждане только трех стран-членов ЕС (Болгарии, Румынии и Кипра) должны будут подавать документы на визы для поездок в США.

Министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович заявил в августе, что присоединение Хорватии к VWP также важно для попытки страны присоединиться к Шенгенской зоне.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».