Кто виноват в ЧП на Минском тракторном заводе? 29.09.2021, 16:31

6,632

Из-за бездействия начальства пострадал рабочий.

Получены результаты специального расследования несчастного случая, случившегося Минском тракторном заводе, Напомним, несчастный случай произошел со стерженщиком ручной формовки литейного цеха №2. У рабочего случился разрыв левого глаза и множество других травм.

Как пишет сообщество «Метод 41», расследование проводил департамент государственной инспекции труда. Выяснилось, что невыполнение руководителем и специалистами ОАО «МТЗ» обязанностей по охране труда явилось причиной несчастного случая.

Кто из должностных лиц МТЗ нарушил закон об охране труда?

- Энергетик второго литейного цеха не обеспечил содержания оборудования в исправном состоянии, будучи ответственным за это. Конструкция красконагнетательного бака не соответствовала требованиям нормативных правовых актов, требованиям паспорта и конструктивной документации.

- Мастер стержневого участка второго литейного цеха допустил к работе лицо, не имеющее соответствующего обучения и не прошедшее проверку знаний по работе с сосудами под давлением.

Приказ Министерства промышленности №279 предписывает государству привлечь к дисциплинарной ответственности гендиректора ОАО «МТЗ» Вовка Виталия «за ненадлежащую организацию работ по созданию безопасных условий труда, вследствие чего произошла травма». Гендиректору, в свою очередь, необходимо наказать должностных лиц, в чьи обязанности входит обеспечение выполнения правовых актов по охране труда, нарушения которых привело к тяжелой производственной травме.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».