«Андрей не мог не дать отпор» 3 29.09.2021, 16:54

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Андрей Зельцер

Разговор с другом минчанина, который застрелил сотрудника КГБ.

Во вторник 28 сентября в Минске силовики ворвались в квартиру сотрудника «Epam Systems» Андрея Зельцера, которого якобы подозревали в причастности к террористической деятельности. Началась стрельба, во время которой погиб Андрей и один из силовиков – сотрудник КГБ. С нами связался минчанин, который учился вместе с Зельцером в 203-й школе в Уручье. Мужчина рассказал «Белсату», каким молодой человек был в школьные годы и во взрослой жизни.

Семья воспитывала Андрея как справедливого и честного человека

– Мы учились вместе в начале нулевых – примерно с 2001 года. В 2007 был выпуск. Мы дружили параллелями. После школы многие уехали, но Андрея все помнят, и теперь мой инстаграм разрывается, все очень переживают.

Зельцер и наш собеседник жили в соседних домах в Уручье. У них были общие интересы и вне школы.

– Тогда только начиналась эпоха интернета, это было нашим увлечением, на этой теме мы и подружились, – вспоминает минчанин. – Мы много времени проводили вместе, на крышах, помню, встречались, гуляли.

Отец Андрея Зельцера – юрист. Одноклассник убитого до сих пор помнит его машину с пометкой, что за рулем – человек с инвалидностью. Отец Зельцера на тот момент имел инвалидность, связанную с опорным аппаратом, но деталей наш собеседник не помнит. О семье убитого говорит, что это очень порядочные люди, которые воспитывали Андрея как справедливого и честного человека.

Андрей хорошо учился в школе. Интересовался юриспруденцией и хотел пойти по стопам отца, говорит наш собеседник. После школы он пошел в юридический колледж. В IT-сферу попал уже позже, закончив курсы.

Сдержанный, рассудительный, доброжелательный, но мог дать отпор

По словам мужчины, Андрей всегда вел активную жизнь – увлекался спортом, любил природу. Еще в школьные годы постоянно ходил в походы, а во взрослой жизни находил время и на работу, и на семью, и на спорт – бегал в марафонах, занимался фехтованием, и очень успешно – побеждал во многих соревнованиях.

Зельцер – кандидат в мастера спорта по рапире, в последнее время тренировался с саблей. Занимался в любительском клубе. Три раза в неделю ходил на тренировки.

– В последние годы мы не так близко уже общались, Андрей переехал в другой район, – говорит одноклассник убитого. – Но я его встретил недавно, месяца два назад, и хочу сказать – он не изменился. И это мне в нем всегда нравилось. Он якобы не менялся ни внешне, ни внутренне – такой же активный, сдержанный, рассудительный, улыбчивый, доброжелательный.

Минчанин считает абсурдом заявления со стороны властей, что Зельцер был связан с террористической деятельностью.

– У государства логика сейчас такая – вы априори все террористы, мы ко всем придем, а потом разберемся, – говорит мужчина. – Андрей никогда бы не убил, чтобы просто убить. Но он мог дать отпор, да. Тут к нему нагло ломились непонятно кто, и Андрей был не Андрей, если бы не сделал так, как сделал. Он молодец и поступил правильно. Я бы сделал точно также.

Что еще известно об Андрее Зельцере

Ему 31 год, он работал ведущим аналитиком службы поддержки в «EPAM Systems».

Жену Андрея зовут Мария Успенская, пишет Zerkalo.io. Ей 40 лет. С Андреем Зельцером они поженились в 2011 году, для женщины это второй брак. Она работала продавщицей в сети магазинов «Мила». Семья воспитывала восьмилетнего сына Владислава. В момент происшествия мальчик был в школе. Жена Зельцера задержана по подозрению в соучастии в убийстве.

Андрей был членом «Белорусского общества охотников и рыболовов». По данным «Белгосохоты», последний раз пошлину на право охоты Зельцер оплатил 13 августа 2021 года.

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