Одних и тех же белорусских коров пытались дважды ввезти в Россию 2 29.09.2021, 18:17

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Животных опять вернули в Беларусь.

В Брянской области России был задержан автомобиль, который перевозил коров из Беларуси в объезд официальных ветеринарных контрольных постов. Сотрудники Россельхознадзора установили, что коровы не имели признаков идентификации и перевозились в непредназначенном для этого автомобиле. Водитель объяснил, что животные следуют из Могилевской области, но не предоставил ветеринарных сопроводительных документов. Коров вернули в Беларусь, а их владельца привлекли к административной ответственности.

28 сентября тот же самый автомобиль с теми же коровами снова остановили в Брянской области. После разбирательства животных опять вернули в Беларусь, а владельца привлекли к административной ответственности, сообщает Управление Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.

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