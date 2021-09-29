Ватикан обязал своих сотрудников пройти COVID-вакцинацию 29.09.2021, 18:37

Единственная альтернатива для непривитых попасть на свои рабочие места – предъявить отрицательный ПЦР-тест.

Все сотрудники Ватикана обязаны пройти вакцинацию от коронавируса COVID-19. С 1 октября их не будут пускать на рабочие места без "зеленых пропусков", которые подтверждают получение прививок. Об этом сообщает Vatican News в среду, 29 сентября.

"Всем сотрудникам, в том числе и руководству, а также внештатному персоналу и всем, кто осуществляет свою деятельность в ведомствах Римской Курии, ее органах и офисах, а также в учреждениях, связанных со Святым Престолом, и всем посетителям этих учреждений предлагается иметь при себе "зеленый пропуск" с 1 октября", – говорится в сообщении.

Единственная альтернатива для непривитых попасть на свои рабочие места – предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанный в Италии. Его нужно будет делать регулярно и оплачивать за свой счет.

Для таких лиц санитарные власти Ватикана установят срок действия справки об отрицательном результате теста.

Кроме того, сотрудники, которые не имеют ни "зеленых" пропусков, ни справок, будут считаться как отсутствующие на рабочем месте без уважительной причины.

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