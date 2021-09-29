Юрий Бутусов: Андрей Зельцер – настоящий герой Беларуси Юрий Бутусов, «Цензор.НЕТ»

29.09.2021, 19:22

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Юрий Бутусов

Фото: telekritika.ua

У каждой души свой путь к подвигу.

Пока живо человечество, всегда, в любом самом запуганном обществе находятся люди, для которых свобода и честь дороже своей жизни.

31 летний Андрей Зельцер - программист международной компании EPAM, спортсмен-фехтовальщик, триатлонист, семейный человек, отец сына, не был политически активным протестующим. Но когда режим Лукашенко захватил власть в стране и жестоко подавил все протесты, минский программист решил сделать что-то, из-за чего лукашенковское КГБ ворвалось к нему домой. У Андрея было что терять - семья, работа, дом. Но в Беларуси нет свободных СМИ, нет сколько-нибудь справедливых судов, нет защиты прав человека, и всех оппонентов режима Лукашенко могут подвергнуть пыткам и избиениям без всяких ограничений. Человек может бесследно исчезнуть, его могут убить. Попадать в руки КГБ - значит быть жертвой, и не иметь возможности себя защитить.

И когда 28 сентября КГБ начало ломиться в его квартиру, программист не паниковал - он хладнокровно включил видеозапись, зарядил охотничье ружье картечью, и когда КГБ ворвалось в квартиру застрелил одного из нападавших силовиков. Андрей Зельцер погиб в своем доме под огнем противника.

У каждой души свой путь к подвигу, и иногда скромный человек, который, казалось, ведет самую тихую и неприметную жизнь, к удивлению для всех, выбирает путь борьбы вопреки всему.

Андрей Зельцер - человек мирной профессии, который прожил жизнь свободным человеком, стал настоящим героем Беларуси. Уважение и Честь. Жыве Беларусь!

Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания «Цензор.НЕТ»

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